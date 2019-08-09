Завод им.Петровского реализует программы по повышению квалификации сотрудников в рамках нацпроектов Бизнес

Выпускающий для Минобороны России продукцию нижегородский "Завод им. Г.И.Петровского" реализуются программы по переобучению и повышению квалификации сотрудников в рамках нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что национальные проекты, которые реализуются в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, затронули в том числе и сферу занятости.

Национальным проектом "Производительность труда и поддержка занятости" предусмотрена реализация его федеральной составляющей - в виде проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда".

В 2019 году проект реализуется в 36 субъектах РФ. Нижегородская область в результате конкурсного отбора попала в это число пилотных субъектов.

Также в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" органами службы занятости населения Нижегородской области с начала 2019 года реализуются мероприятия по профессиональному обучению лиц предпенсионного возраста, обновления их знаний и навыков с учетом потребностей работодателей.

Первый опыт участия в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" уже получен на ПАО "Завод им. Г.И.Петровского".

155 сотрудников предприятия заявлены к обучению по различным образовательным программам: управление предприятием, управление персоналом, закупочная деятельность, технология машиностроения. Это и профессиональная переподготовка, и краткосрочное повышение квалификации. 72 человека уже прошли обучение.

По словам генерального директора "Завода им. Г.И.Петровского" Николая Упирвицкого, на сегодняшний день вопросы повышения производительности труда являются наиболее острыми и актуальными для предприятий, "в том числе, предприятий оборонно-промышленного комплекса, поскольку сегодня важен выход и на рынок гражданской продукции".

"Для дальнейшего роста производительности труда и повышения конкурентоспособности предприятия нам необходимо обучать кадры. Участие в нацпроектах и связанных с ними образовательных программах позволяет нам решать эти задачи", - отметил Николай Упирвицкий.

23 сотрудника завода прошли переобучение и в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

"Работники предпенсионного возраста владеют колоссальным опытом, который нам очень важно сохранить, а переобучение в рамках нацпроекта "Демография" дает возможность адаптировать их знания, умения и опыт к современным условиям труда", - добавила начальник отдела кадров предприятия Наталья Хоршева.

Директор центра занятости населения Нижнего Новгорода Людмила Егорова пояснила, что обучение осуществляется предприятиями без отрыва или с отрывом работников от работы, либо в образовательных организациях, имеющих лицензию, либо на базе образовательных подразделений предприятия при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

"Главное - чтобы цель учебной программы соответствовала задачам повышения производительности труда", - подчеркнула Людмила Егорова.

Выделение финансовых средств предприятиям на обучение сотрудников осуществляется по заявительному принципу – предприятия должны направить пакет документов (заявку) в районный центр занятости населения.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что более 5000 человек в Нижегородской области планируется переобучить в рамках национальных проектов. Более 3300 работников предприятий смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование благодаря национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" и более 1800 в рамках национального проекта "Демография".

"В настоящее время обучение прошли более 1000 человек. Основная часть работников начнет получать новые знания в сентябре-октябре, в новом учебном году. Благодаря программам обучения люди смогут получить дополнительную квалификацию, а предприятия повысят эффективность", - отметил губернатор.