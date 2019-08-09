Трое кстовчан обвиняются в распространении наркотиков на территории Нижегородской области Происшествия

Трое кстовчан обвиняются в распространении наркотиков на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 16 августа 2019 года.

Согласно информации, в августе 2018 года члены организованной преступной группы, в которую в том числе входили двое супругов, разместили семь "закладок" на территории Кстова.

Еще 66 свертков с наркотиками были найдены и изъяты при задержании злоумышленников на территории Богородского района.

Всего в ходе расследования уголовного дела из незаконного оборота изъято 69,7 граммов наркотических веществ.

Богородской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а именно покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использование информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в крупном размере.

Максимальное наказание за подобное преступление - лишение свободы на срок до 20 лет.

Напомним, что вчера с наркотиками задержали работницу детсада в Нижнем Новгороде.