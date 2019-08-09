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Происшествия

Работницу детсада задержали с наркотиками в Нижнем Новгороде

15 августа 2019 10:35  [183] Происшествия

Фото: рузаевский линейный отдел МВД Росси на транспорте

Работницу детсада задержали с наркотиками в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду 15 августа 2019 года.

Наркополицейские задержали с поличным двух нижегородок, одна из которых являлась работником дошкольного учреждения. У них изъято более 200 пакетиков с наркотическими средствами, подготовленных к сбыту через тайники в доме на улице Структурной в Автозаводском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

В ходе личного досмотра задержанных полицейскими было обнаружено и изъято 16 свертков с веществом растительного происхождения и 20 свертков с порошкообразным веществом. При проведении обысков в местах жительства задержанных сотрудники полиции изъяли 171 пакетик с наркотическим средством. Расследование уголовного дела продолжается.

За совершение подобного преступления женщинам-драгдиллерам может быть назначено максимальное наказание - до 20 лет лишения свободы.

Напомним, нижегородская многодетная мать получила 11 лет за продажу наркотиков в интернет-магазине.

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