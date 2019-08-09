Последние новости рубрики Происшествия
16 августа 2019 09:48  [24] Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области 16 августа
16 августа 2019 09:25  [36] Трое кстовчан обвиняются в распространении наркотиков на территории Нижегородской области
15 августа 2019 16:50  [208] ГИБДД рассказала причины, из-за которых на Московском шоссе "сложилась" фура
15 августа 2019 15:52  [248] Фура опрокинулась на Московском шоссе, перекрыв движение
15 августа 2019 13:38  [189] Нижегородец, сломавший колено полицейскому, может получить до 5 лет колонии
15 августа 2019 10:35  [417] Работницу детсада задержали с наркотиками в Нижнем Новгороде
14 августа 2019 17:15  [230] Более 300 кг иностранного спортивного питания с ядовитыми веществами арестовали на границе ПФО
14 августа 2019 16:47  [229] Экзамены в вузах стали снимать на камеру во избежание взяточничества со стороны преподавателей
14 августа 2019 14:26  [247] Около 100 грибников терялись в нижегородских лесах с начала 2019 года
14 августа 2019 00:18  [2644] Теплоход, который горел в Сибирском затоне около Бора, тушили почти 12 часов
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области 16 августа

16 августа 2019 09:48  [24] Происшествия

Водитель и три пассажира иномарки погибли при столкновении с грузовым автомобилем в Володарском районе Нижегородской области 16 августа 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 00:50 на 367 км автодороги "Москва-Уфа". По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя легковым автомобилем, не выдержал безопасную дистанцию, и врезался в грузовик. Три человека погибли, еще двое госпитализированы.

Напомним, накануне на Московском шоссе опрокинулась фура, перекрыв движение. Водитель не выбрал скоростной режим и из-за этого произошел занос кузова, и тот перевернулся на бок, сложившись практически пополам.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph