Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области 16 августа Происшествия

Водитель и три пассажира иномарки погибли при столкновении с грузовым автомобилем в Володарском районе Нижегородской области 16 августа 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 00:50 на 367 км автодороги "Москва-Уфа". По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя легковым автомобилем, не выдержал безопасную дистанцию, и врезался в грузовик. Три человека погибли, еще двое госпитализированы.

Напомним, накануне на Московском шоссе опрокинулась фура, перекрыв движение. Водитель не выбрал скоростной режим и из-за этого произошел занос кузова, и тот перевернулся на бок, сложившись практически пополам.