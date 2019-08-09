Депутаты ЗС НО обсудили вопросы обращения с отходами на предприятии ООО "РусВинил" Экономика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области обсудили вопросы обращения с отходами, образующимися на предприятии "РусВинил", их утилизации, план по их переработке и дальнейшему вовлечению в оборот в качестве вторичных материальных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на результаты выездного заседания комитета по экологии и природопользованию 15 августа 2019 года.

Депутаты вместе с генеральным директором компании Гюнтером Надольны прошли по всему технологическому пути превращения обычной соли в один из самых востребованных полимеров – поливинилхлорид. Участники совещания познакомились с работой центрального пульта управления, мембранных электролизеров, участками по производству мономера и поливинилхлорида, побывали на логистической платформе.

"Тема обращения с отходами является крайне актуальной. Нам важно, чтобы существовала возможность вторичной переработки, что сегодня мы и увидели на предприятии. Компания стремится к безотходному производству. Это и экологично, и безопасно. Похвально, что руководство компании привлекает к своей работе и научное сообщество. Уверен, синергия науки и бизнеса даст положительные результаты", - сказал председатель комитета Владислав Атмахов.

Основной объем отходов производства составляет нерастворимый осадок, образующийся в результате очистки каменной соли, так называемый шлам. По своему составу он является природным материалом и состоит из минералов: сульфатов, кальция, магния и карбонатов. Согласно паспорту безопасности, это малоопасный отход IV класса. Он переведен в категорию "побочный продукт". На сегодняшний день он направляется на полигон ТБО.

По инициативе ООО "РусВинил" сотрудники кафедры "Строительные материалы и технологии" Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета провели исследование. Было выявлено, что есть возможность переработки нерастворимого осадка в добавки для производства строительных материалов: стеновых камней, легких газосиликатных блоков, строительных смесей.

Кроме того, в прошлом году "РусВинил" привлек к исследовательской работе независимую подрядную организацию, которая на пилотной установке смоделировала технологический процесс производства газосиликатных блоков с добавлением шлама.

"Я рад, что уже сегодня мы можем продемонстрировать определенные результаты нашей работы. Необходимо понимать, что этот процесс действительно небыстрый: требуется время для создания наилучшей безопасной технологии. Когда мы будем уверены в ней, то займемся поиском партнера, который переведет ее в промышленный масштаб. Данная инициатива полностью отвечает политике "ноль отходов", которой мы руководствуемся на "РусВиниле", - отметил Гюнтер Надольны.

СПРАВКА:

ООО "РусВинил" работает с 2014 года. Это совместное российско-бельгийское предприятие по производству поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды в Кстовском районе Нижегородской области. Учредителями совместного предприятия являются компания "СИБУР", крупнейший нефтехимический холдинг России, и группа Solvay.

Производственный комплекс построен по самым современным европейским технологиям BAT (Best Available Techniques), обеспечивающие получение необходимого ассортимента продукции с низкими производственными затратами и обязательным соответствием природоохранным требованиям Российской Федерации. Проектные мощности предприятия составляют 300 тыс. тонн суспензионного ПВХ, 30 тыс. тонн эмульсионного ПВХ и 225 тыс. тонн каустической соды.

В силу масштабности и инновационного характера проект был признан приоритетным на уровне Правительства Нижегородской области и включен в перечень ключевых инвестиционных проектов Плана развития газо- и нефтехимии Российской Федерации на период до 2030 года.