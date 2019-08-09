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Культура и отдых

Пять тысяч человек участвует в организации Дня города-2019 в Нижнем Новгороде

16 августа 2019 10:36  [115] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пять тысяч человек участвует в организации Дня города-2019 в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра по социальным коммуникациям Дмитрий Гительсон в рамках препати предстоящего праздника, которое проходило 15 августа.

Как заметила пресс-секретарь администрации города Бэла Рубинштейн, "что делает пять тысяч человек, плохо быть не может". Она добавила, что запланированный праздник пройдет при любой погоде. 

На вопрос – кому в голову пришла идея провести городской праздник в необычном формате фестивалей – представители администрации ответили, что единого автора нет. Решение пришло в ходе обсуждений.

Напомним, нижегородская администрация отказалась от звездного концерта на День Города в пользу проведения фестивалей. В городе одновременно с 10:00 до 22:00 пройдут семь различных фестивалей на разных локациях Нижневолжской набережной. Кроме того, активности будут организованы в районах города - в Сормовском, Автозаводском парках, парке им. Пушкина, парке "Швейцария" и парке "1 мая".

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