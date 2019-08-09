Семь фестивалей пройдет в Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня города-2019 (программа) Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Семь фестивалей пройдет в Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня города-2019. Они стартуют в 10:00 и завершатся в 22:00. Кроме того, активности будут организованы по всему городу. В том числе в Сормовском, Автозаводском парках, парке им. Пушкина, парке "Швейцария" и парке "1 мая". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

(места проведения фестивалей)

С 9:00 до 18:00 на Гребном канале (у Печерского монастыря) – Фестиваль городской рыбалки

Фестиваль будет проходить в формате общегородского пикника с обширной развлекательной программой.

- Среди рыбаков-любителей будет организован рыболовный турнир на поплавочную удочку. Для участия необходимо пройти регистрацию.

- На фестивале также пройдет кулинарный поединок "Уха-шоу". Именитые шеф-повара города приготовят 200 литров нижегородской, тайской, кавказской, финской и фруктовой ухи.

- Для детей будет организована анимационная программа "Пиратский выходной".

- Праздник завершится выступлением нижегородского музыкального Blues&Roll-коллектива "Южное Шоссе".

С 10:00 на полуострове Печерские пески – Фестиваль пляжных видов спорта

В программе примут участие более тысячи нижегородских спортсменов по различным видам спорта.

- Откроют фестиваль регбисты и игроки пляжного волейбола.

- В 11:00 пройдет кубок Нижегородского кремля по тайскому боксу, поединки "Боксерской любительской лиги", лазер-ран, пионербол и пляжный гандбол.

- Гостей фестивальной локации ждут показательные выступления, мастер-классы по уличной атлетике (workout), паркуру, диск-гольфу, прыжкам на батуте.

- В 12:00 на центральной сцене фестиваля выступит творческий коллектив детско-юношеского центра "Юбилейный", пройдут показательные выступления по художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу, спортивной акробатике, чир-спорту.

- Кроме того, в рамках фестиваля будут организованы соревнования по пляжному фрисби, футболу. Нижегородцы смогут посмотреть шоу барабанов Blast wave, номера студии танца Dance4U, школы жонглирования "Джагл", показательные выступления по силовому троеборью, гребному спорту, SUP-серфингу и конкурс силачей Body combat,.

- В 18:00 состоится церемония награждения победителей соревнований.

С 10:30 – Забег по Чкаловской лестнице

- Традиционные соревнования по легкой атлетике начнутся с детского подъема.

- В 10:50 стартует забег среди женщин, в 11:10 - забег среди мужчин.

- В 11:30 будет проходить награждение абсолютных победителей соревнований мужского и женского забегов на сцене у подножия Чкаловской лестницы.

- В 12:00 - награждение победителей и призеров соревнований у памятника Валерию Чкалову.

Свое участие в забеге подтвердили более 800 человек. Для участия во втором и третьем забегах необходимо зарегистрироваться по ссылке.

С 11:00 до 20:00 на Нижневолжской набережной слева от Речного вокзала - Фестиваль городского барбекю

- На фестивале предусмотрена работа кулинарного театра (битвы шеф-поваров), мастер классы по приготовлению блюд, фотографированию еды, приготовлению стейков, росписи пряников, карвингу на фруктах, приготовлению пиццы с детьми и др.

- Кроме того, каждый может попробовать конфеты ручной работы, карамельные яблоки, фреши, смузи и тд.

- На площадке предусмотрена работа детской зоны, активностей и аниматоров.

С 11:30 до 15:00 в акватории Волги у Стрелки – Фестиваль городских яхтсменов "Парад парусов"

В акваторию реки выйдет флотилия яхт. Они проследуют ровным строем от Борского моста до линии паромной переправы.

С 12:00 до 19.30 на площадке у стадиона "Нижний Новгород" - Мотор-шоу

- Нижегородцы смогут посмотреть соревнования по дрифтингу и гонки на мотоциклах Уралгон, в перерывах - стантрайдинг и бернаут-шоу.

- Также на площадке будет организована выставка уникальных автомобилей.

С 12:00 – амфитеатр на Нижневолжской набережной у Зеленского съезда – Фестиваль кино и видео о городе "Посмотри на город"

- На большом экране будут показаны документальные фильмы о Нижнем Новгороде. Исторический киноархив собран сотрудниками Горьковского телевидения, а впоследствии - ГТРК "Нижний Новгород".

- На фестивале также будет работать локация "Открытый микрофон". Любой желающий сможет сам поздравить город и нижегородцев. Снятые видеоролики с поздравлением будут монтироваться, и выдаваться на большой экран.

- В 19:40 будет показан фильм "Студия Нижний".

С 12:00 на Нижневолжской набережной в районе ресторана "Плакучая ива"- Фестиваль музыкальных групп

Гости праздника услышат музыкальные композиции различных направлений: рок, фолк, симфоническая музыка, популярная музыка, джаз, поп-баллады.

- Откроется фестиваль финальными выступлениями участников конкурса "Детские голоса", организованного радиостанцией "Русское радио".

- Затем для нижегородцев выступят: народный артист России Александр Морозов, нижегородские группы - Ba-doo-chaild, Maple Season, ИLЮ&BROCKOLY, Seven Rays, Zebra dlya supa, Покровский group, White Fire, Ordinate, VitaCello, сольные исполнители - Арина Каткова и Татьяна Щёлокова.

- Все желающие смогут поучаствовать в караоке-баттле и интерактивах от ведущих "Русского радио".

С 12:00 до 20:00 на улице Красной слободы - Фестиваль исторических реконструкций и квестов

- В рамках фестиваля пройдет мастер-класс по истории создания четырехвесельной лодки "Волжский ялик", конные поединки с копьями и супер-финал игры "Битва за Нижний".

С 16:00 на Нижневолжской набережной у катера "Герой" – Фестиваль городских танцев

- Для нижегородцев выступят танцоры разных направлений: вальса, польки, контрданса, свинга, сальсы, танго, бачаты, чирлидинга, хип-хопа, джаз-фанка, брейк-данса.

- В ходе фестиваля пройдет танцевальный флешмоб "798", баттл профессиональных танцоров и выступление единственного танцевального театра в городе "OK‘NO", сочетающего музыку, танец, пластику и сюжет в единой постановке.

- Завершится фестиваль зажигательной дискотекой от радио NRG.

В 18:30 на Стрелке – Фиеста воздушных шаров "Аэро-Стрелка"

При удовлетворительных погодных условиях в предзакатный час с территории Стрелки поднимутся в воздух семь аэростатов и совершат полет над акваторией Волги.

В 20:30 в акватории Стрелки – Световое шоу с участием яхт "Театр парусов"

Специально для гостей и жителей города спортсмены мирового уровня устроят представление маневренности и грации. Яхты будут двигаться в сопровождении музыки и света.

В 22:00 в акватории Стрелки – фестиваль фейерверков

Завершится праздник больший фестивалем фейерверков. В нем примут участие пять команд, три из которых приедут из других городов.

Площадки в парках будут работать с 10:00 до 22:00

Напомним, бесплатные шаттлы будут курсировать в Нижнем Новгороде 17 августа 2019 года (День города). Специальные автобусы будут двигаться по двум направлениям: c 12:00 до 23:00 по маршруту: ул.Стрелка (парковка у собора Александра Невского) – пл.Благовещенская – ул.Маслякова (обратно – ННГАСУ) – пл.Горького (Дом связи). С 09:30 до 23:30: набережная Гребного канала – Казанский съезд – Катер "Герой" – ул.Широкая – пл.Минина и Пожарского.

Также в День города организуют работу ретро-трамвая. В департаменте транспорта Нижнего Новгорода отметили, что ретро-трамвай РВЗ-6 будет ходить по маршруту №11: Черный пруд – ул.Б.Покровская – Скоба – Речной вокзал – пл.Благовещенская с 12:00 до 23:00 с интервалом движения – 30 минут.