"Это праздник людей, объединенных одним городом, одной историей и одной судьбой", - Дмитрий Барыкин Культура и отдых

"Сегодня не просто день наших улиц и площадей. Это праздник людей, объединенных одним городом, одной историей и одной судьбой", - сказал председатель нижегородской Думы Дмитрий Барыкин, поздравляя нижегородцев с Днем города.

"И, несмотря на это, у каждого из нас Нижний Новгород свой: растущий и строящийся, студенческий и промышленный, туристический и гостеприимный, спортивный и творческий, уютный и, самое главное, родной и любимый. Здесь живут наши семьи, растут наши дети, и свой завтрашний день мы связываем тоже с Нижним Новгородом. Пусть наш город становится с каждым годом более комфортным, дружелюбным, развитым и перспективным", - добавил он.

"С днем рождения, любимый Нижний Новгород!", - заключил депутат.