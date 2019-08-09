Последние новости рубрики Культура и отдых
17 августа 2019 10:36  [77] "Нижний Новгород – это гармоничное сочетание званий "кармана России" и столицы ПФО", - Евгений Лебедев
17 августа 2019 10:31  [63] "Это праздник людей, объединенных одним городом, одной историей и одной судьбой", - Дмитрий Барыкин
17 августа 2019 09:30  [78] Павильон 800-летия Нижнего Новгорода начал свою работу на фестивале Alfa Future People
16 августа 2019 17:15  [167] Кабаре-шоу от известного миротворца Лаки Ли пройдет в Нижнем Новгороде на праздновании Дня города
16 августа 2019 13:28  [160] Первой премьерой нового сезона нижегородского театра драмы станет "Продавец дождя"
16 августа 2019 10:36  [332] Пять тысяч человек участвует в организации Дня города-2019 в Нижнем Новгороде
15 августа 2019 16:01  [236] Владимир Панов оценил благоустройство игровой площадки в Приокском районе
15 августа 2019 12:48  [351] Театры из Южной Кореи, Германии и Сербии примут участие в фестивале им. Горького в Нижнем Новгороде
14 августа 2019 18:25  [201] "Дни культуры Хорватии" и "Дни Кубы" пройдут в Нижегородской области
14 августа 2019 16:01  [214] Билайн на Alfa Future People-2019 создаст уникальный АнлимСити
Культура и отдых

"Это праздник людей, объединенных одним городом, одной историей и одной судьбой", - Дмитрий Барыкин

17 августа 2019 10:31  [63] Культура и отдых

"Сегодня не просто день наших улиц и площадей. Это праздник людей, объединенных одним городом, одной историей и одной судьбой", - сказал председатель нижегородской Думы Дмитрий Барыкин, поздравляя нижегородцев с Днем города.

"И, несмотря на это, у каждого из нас Нижний Новгород свой: растущий и строящийся, студенческий и промышленный, туристический и гостеприимный, спортивный и творческий, уютный и, самое главное, родной и любимый. Здесь живут наши семьи, растут наши дети, и свой завтрашний день мы связываем тоже с Нижним Новгородом. Пусть наш город становится с каждым годом более комфортным, дружелюбным, развитым и перспективным", - добавил он.

"С днем рождения, любимый Нижний Новгород!", - заключил депутат.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph