Снос недостроя в парке
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Вместо недостроенного кафе в Светлоярском парке создадут аэросолярий в рамках благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на районную администрацию.
Здание под кафе начали возводить в начале 90-х годов, затем стройка остановилась. Планируется, что на этом месте в следующем году будет организован аэросолярий – деревянная площадка для отдыха нижегородцев под открытым небом.
Ранее пресс-служба администрации города сообщала, что к сентябрю в Светлоярском парке установят детские и спортивные площадки, а также площадку для фитнеса.
По информации подрядчика, в настоящее время завершаются основные работы по озеленению парка.
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