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Общество

Вместо недостроенного кафе в Светлоярском парке создадут аэросолярий

16 августа 2019 12:40  [37] Общество
Снос недостроя в парке

Снос недостроя в парке

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Вместо недостроенного кафе в Светлоярском парке создадут аэросолярий в рамках благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на районную администрацию.

Здание под кафе начали возводить в начале 90-х годов, затем стройка остановилась. Планируется, что на этом месте в следующем году будет организован аэросолярий – деревянная площадка для отдыха нижегородцев под открытым небом.

Ранее пресс-служба администрации города сообщала, что к сентябрю в Светлоярском парке установят детские и спортивные площадки, а также площадку для фитнеса.

По информации подрядчика, в настоящее время завершаются основные работы по озеленению парка.

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