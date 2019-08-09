Первой премьерой нового сезона нижегородского театра драмы станет "Продавец дождя" Культура и отдых

Фото: Нижегородский театр драмы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первой премьерой нового сезона нижегородского театра драмы им.Горького станет спектакль по пьесе американского драматурга Натана Ричарда Нэша "Продавец дождя". Информация об этом размещена на сайте театра.

Сюжет пьесы

Пьеса рассказывает историю старого фермера Карри, живущего на Западе Америки в эпоху депрессии в охваченной засухой сельском городке. Помимо гибели растений и животных он беспокоится о том, что его дочь никак не выйдет замуж. В этот момент в городке появляется очаровательный мошенник Билл Старбак, обещающий вызвать дождь за плату в 46 долларов. Это событие оказывает волнующее влияние на всю семью.

Режиссер, работающий с актерами

В качестве режиссера приглашен Дмитрий Бурханкин, который с 2018 года активно сотрудничает с Калужским областным драматическим театром.

"Мы наслышаны о нем в том плане, что это работающий с актерами режиссёр. Он не режиссер-деспот, в голове которого уже все рождено. Дмитрий внимателен к творческим находкам самих актёров. Когда в театре работают люди с разным видением спектаклей и разными подходами к работе с актерами, это всегда хорошо, интересно для зрителей", - пояснил НИА "Нижний Новгород" директор нижегородского театра драмы им. Горького Борис Кайнов.

Борис Кайнов

Кроме того, он добавил, что режиссер нашел общий язык с художником-постановщиком Борисом Шляминым. А значит, гостей спектакля ждет интересный целостный по своей сути спектакль.

Приглашенные режиссеры

Также Борис Кайнов рассказал, что в 222 сезоне с нижегородскими актерами будет работать режиссер Родион Овчинников, который поставит пьесу с предварительными названиями "Кто мы?" или "Где мы?". Также нижегородцы могут ждать новой постановки от Валерия Саркисова.

Он сообщил, что уже кое-что известно и о 223 сезоне. Свое участие в работе театра подтвердили режиссеры Алла Решетникова и Елена Невежина.

Напомним, театры из Южной Кореи, Германии и Сербии примут участие в фестивале им. Горького в Нижнем Новгороде с 14 по 23 октября 2019 года.