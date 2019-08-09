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Общество

Активность клещей в Нижегородской области снижается, но число заболевших боррелиозом удвоилась

16 августа 2019 13:33  [83] Общество

Активность клещей в Нижегородской области снижается, но число заболевших клещевым боррелиозом за три прошедших недели удвоилась.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время зарегистрировано 60 случаев заболеваемости клещевым боррелиозом — это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 27 случаев больше, чем три недели назад.

Также, как и три недели назад, в области зарегестрировано четыре случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Один заболевший заразился употребив некипяченое козье молоко, еще три человека (из Шахунского и Ветлужского районов) не сдали клещей на исследование, поэтому поздно узнали о болезни.

Между тем, в управлении отметили, что за прошедшую неделю число обращений нижегородцев с укусами клещей снизилось на 24%.

Наибольшее количество присасывания клещей регистрировалось на территории лесных массивов (42,6% от общего количества), сел и деревень (27,6%), придомовых территориях (15,1%), садово-огородных участках (9,4%).

На территориях кладбищ и пляжных территориях нижегородцы подвергались укусам клещей в 2% случаев, в парках — в 1,1% случаев.

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