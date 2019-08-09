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Общество

Предприниматель самовольно занял здание в центре Нижнего Новгорода и разместил там кафе

16 августа 2019 16:19  [92] Общество
Предприниматель самовольно занял здание в центре Нижнего Новгорода и разместил там кафе

Предприниматель самовольно занял здание в центре Нижнего Новгорода и разместил там кафе

Фото: НИА Нижний Новгород

Предприниматель без договоренности с администрацией занял муниципальное здание в центре Нижнего Новгорода и разместил там кафе. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Ведомство выяснило, что предприниматель занял в Нижегородском районе нежилое здание, которое принадлежит администрации Нижнего Новгорода, и создал там кафе. При этом договор с администрацией на аренду помещения предприниматель не заключал.

В связи с этим в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении "Использование объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов".

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