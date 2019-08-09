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Общество

Нижегородец получил звание "Заслуженный авиастроитель"

16 августа 2019 16:35  [88] Общество

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин и председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня воздушного флота России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Мероприятие прошло 16 августа 2019 года на территории НОАО "Гидромаш" в Нижнем Новгороде.

"Исторически сложилось так, что авиастроительная промышленность является одной из ведущих отраслей оборонного комплекса Нижегородской области, - подчеркнул Евгений Люлин.

"Без изделий нижегородского производства сегодня не обходится практически ни один отечественный самолет. Кроме того, наши предприятия стали единственными в России поставщиками отдельных деталей для "Аэробусов", - добавил он.

"Авиация - одно из самых впечатляющих достижений человечества. Это стало возможным только с помощью специалистов таких предприятий. Работники "Гидромаша" - гордость промышленного комплекса нашего региона. Именно благодаря им сегодня "Гидромаш" служит эталоном успешного российского предприятия авиастроительной отрасли", -отметил Евгений Лебедев.

На церемонии состоялось вручение лучшим сотрудникам НОАО "Гидромаш" наград Минпромторга РФ, губернатора Нижегородской области, Законодательного собрания Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода.

В частности, звание "Заслуженный авиастроитель" по решению Минпромторга РФ присвоено сотруднику НОАО "Гидромаш", оператору станков с ЧПУ Владимиру Тютяеву.
Заводу "Гидромаш" вручили экспертное заключение "Лучшее предприятие России" по итогам Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг "Звезда качества". "Гидромаш" стал первым в группе "Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов".

Руководителю завода также вручили сертификат соответствия "100 лучших предприятий России" государственного образца, подтверждающий включение НОАО "Гидромаш" в Единый реестр.

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