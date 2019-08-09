Мемориальную доску почетному гражданину Нижнего Новгорода Александру Соколову открыли на ул.Минина Общество

Фото: Александр Воложанин

Мемориальную доску почетному гражданину Нижнего Новгорода и Нижегородской области Александру Соколову открыли на ул. Минина в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, 17 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Памятная доска изготовлена на средства, собранные меценатами, выполнена из черного гранита с использованием сусального золота. Мемориальную доску разместили на фасаде дома №1, в котором жил Александр Соколов.

В открытии мемориальной доски приняли участие: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев, почетный гражданин Нижнего Новгорода, член Общественной палаты Нижегородской области Александр Сериков, дети Александра Соколова – Владимир и Татьяна Соколовы.

"В дальнейшем мы должны поддерживать такую традицию и в праздничную дату увековечивать память тех, кто служил городу, кто по-настоящему для него многое сделал. Таким человеком был Александр Александрович Соколов. Я знаю историю его жизни, очень жаль, что не удалось с ним лично познакомиться и пообщаться. Действительно, он отстаивал интересы города и области на всех уровнях", - сказал Глеб Никитин.

"Кроме того, он был чутким человеком, который уважал чужое мнение. Те объекты, которые были созданы при нем, при его участии, поменяли город, невозможно их все перечислить: нижегородцы по-прежнему пользуются метро, ежедневно проезжают по Мызинскому мосту, проспекту Гагарина, Южному и Комсомольскому шоссе, также пользуются социальными объектами, которые были построены и созданы при нем", - добавил он.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что открытие мемориальной доски – это дань уважения и признания человеку, который сыграл важную роль в судьбе города.

"Символично, что мы открываем ее в День рождения Нижнего, для которого Александр Александрович сделал так много. В 1970 году именно он принимал от лица города орден Ленина, высшую награду в Советском Союзе, которой награждено очень небольшое количество городов", – продолжил глава города.

Как отметил Евгений Лебедев, достижения Александра Соколова впечатляют, а он по-прежнему остается примером в работе для многих.

"Для меня большая честь работать именно в том кабинете, в котором работал Александр Александрович. Его подход к делу, к людям, его достижения действительно впечатляют. И мы в своей работе по-прежнему равняемся на таких людей, как Александр Соколов. При жизни мы с ним встречались, общались, он давал советы, которые нам были очень важны", - сказал Евгений Лебедев.

СПРАВКА:

Соколов Александр Александрович (13 июня 1930 года — 8 апреля 2014 года) - почетный гражданин Нижнего Новгорода и Нижегородской области, председатель исполкома Горьковского городского совета народных депутатов, первый секретарь Горьковского городского комитета КПСС, председатель исполкома областного совета народных депутатов, председатель областного совета народных депутатов, депутат Верховного совета РСФСР двух созывов.