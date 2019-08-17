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Общество

Два фонтана открылись в Нижнем Новгороде после реконструкции

17 августа 2019 14:28  [38] Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Фонтан на улице Рокоссовского и каскад фонтанов в Автозаводском парке открылись в День рождения Нижнего Новгорода 17 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фонтан на Аллее Памяти и Славы был введен в эксплуатацию в 2008 году, однако два года назад администрацией района было принято решение закрыть его из-за неудовлетворительного состояния.

У фонтана отсутствовала системы водоотведения, то есть вода в чашах не обновлялась, что приводило к ее цветению и заиливанию. Сейчас фонтан снабдили современным насосным оборудованием. Также ранее отсутствовал слив воды – его отвели в ливневую канализацию. Кроме того, у фонтана появилась разноцветная ночная подсветка.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов напомнил, что сейчас по концессии "Городские инженерные системы " реконструируют еще 12 городских фонтанов: в Советском районе на ул. Бекетова, в Нижегородском районе в пер. Чернопрудском, в Ленинском районе около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе на ул. Есенина, в Московском районе по адресу: Московское шоссе, 177, в Сормовском районе группу фонтанов на улице Рыбакова и один на ул. Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе в сквере на проспекте Ильича.

"Все работы идут в графике. Плюсом реконструируются несколько фонтанов по программе формирования комфортной городской среды. Ближе к сентябрю и в сентябре будем их по очереди открывать", – сообщил глава города.

Вместе с мэром фонтан оценил почетный ветеран Нижнего Новгорода, заслуженный ветеран Нижегородской области Евгений Макаров. Также в открытии приняли участие депутаты городской Думы.

"День города - это прекрасный праздник, когда мы подводим итоги и строим планы на будущий период. Сегодня мы видим, сколько всего прекрасного за год было сделано, и, конечно же, продолжаем готовиться к 800-летию нашего Нижнего Новгорода", - добавила и.п. председателя городской Думы Ольга Балакина.

Она отметила, открытие новых объектов стало хорошей традицией Дня города.

 

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