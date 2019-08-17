Эстафету "Культурного района" передали Автозаводскому району Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Эстафета "Культурного района" была торжественно передана от Сормовского района Автозаводскому. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, "Культурный район" – это городской проект, суть которого состоит в том, что на несколько месяцев один из районов города становится центром культурной жизни.

"Это особая программа, которая может порадовать абсолютно всех: и детей, и взрослых. В ней есть и веселые события, и серьезные. 16 проектов получили гранты городской администрации. Это совершенно новый механизм: люди подают множество заявок, эксперты выбирают из них самое важное для района, то, что может вдохновить горожан", - пояснила руководитель программы "Культурный район" Анна Гор.

"Программа выстроена таким образом, что она только начинается, но никогда не заканчивается. Сормово, например, навсегда теперь останется "культурным районом", оно получило вдохновение от всего города", - добавила она.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что главным результатом проекта считает сближение горожан.

"Как люди становятся ближе, узнавая друг друга, так и мы узнали об интересных моментах истории Сормовского района, узнали о его жизни. Через события "Культурного района" прошло 15 тысяч нижегородцев, и все мы стали ближе. Было реализовано 70 проектов, из них 16 грантовых. Первый блин не стал комом, сормовичи – молодцы! Автозаводскому району теперь придется непросто", – сказал он.

"Быть первым почетно, но ответственно и непросто. Исторически сложилось, что, хотя Сормово и Автозавод дружат, но они и постоянно конкурируют. Сормовский район стал богаче на улыбки и эмоции, на один день он даже становился частью Франции, когда в центральном парке расположился "Сормовский Монмартр", – отметил глава Сормовского района Дмитрий Сивохин.

"Нам всегда приятно с вами конкурировать. Мы смотрели, учились, перенимали, записывали. И теперь все новое, что началось в у вас, мы перенесем к нам. Добавим, ускорим, улучшим. Всех приглашаю к нам в Автозаводский район!" – сказал в свою очередь глава Автозаводского района Александр Нагин.