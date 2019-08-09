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Культура и отдых

Новый формат: "Автозавод – культурный район" организует для нижегородцев фестивали и экскурсии

13 августа 2019 14:21  [35] Культура и отдых

Фото: центр социальных инноваций "Культурный район"

Участники программы "Автозавод – культурный район" организуют для нижегородцев фестивали и экскурсии в новом формате.

В июле этого года стартовал второй грантовый конкурс для поддержки культурных инициатив по этой программе. Как рассказала на пресс-конференции 13 августа 2019 года руководитель программы "Культурный район" Анна Гор, 17 августа в Нижнем Новгороде будут определены победители конкурса.

Согласно информации, всего было подано 32 заявки, отобрано будет от 12-ти заявок.

Ориентировочные сроки начала Марафона культурных событий в Автозаводском районе — первые числа сентября. К этому времени будет готов календарь, включающий в том числе проекты, завоевавшие гранты.

Отметим, что в Сормовском районе за три месяца жителям были представлены 70 событий, среди которых бук-шоу, городской праздник "Сормовский Монмартр", кибер-фестиваль, интерактивные игровые программы, кинопоказы и мастер-классы.

"Культурный район" — это изменение, меняться всегда трудно, и здесь процесс создания события и процесс изменения — они выходят чуть ли на первый план, это как путешествие в неизвестное", - добавила Анна Гор.

Как заметил директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон, одна из задач проекта — это новое восприятие и осмысление городского пространства. Имеющие плохую репутацию парки "сменят свое амплуа", стоит лишь приложить усилия.

Ранее агентство сообщало о том, что в ближайшие дни гиды приглашают на бесплатные экскурсии по Сормовскому району (16-18 августа).

СПРАВКА:

Центр социальных инноваций "Культурный район" - совместный проект фонда "Культурная столица Поволжья", Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО и ассоциации "Нижегородская гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков", проект-победитель конкурса на поддержку центров социальных инноваций в сфере культуры программы "Эффективная филантропия" Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Каждый год два района города методом жеребьевки получают титул "Культурный район". Работа Центра включена в общую "Культурную стратегию Нижнего Новгорода".

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