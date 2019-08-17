Знаками отличия наградили Почетных граждан Нижнего Новгорода Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Удостоверениями и знаками отличия наградили Почетных граждан Нижнего Новгорода в Государственном центре современного искусства "Арсенал" в День города. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы.



В 2019 году звания "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода" присвоены трем выдающимся нижегородцам: директору Волго-Вятского филиала Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", Заслуженному работнику культуры РФ Анне Гор, судье Нижегородского областного суда, Заслуженному юристу РФ Борису Лазорину и директору Нижегородского индустриального колледжа Сергею Вараксе.

Удостоверения, дипломы, нагрудные знаки и нагрудные ленты Почетным гражданам Нижнего Новгорода вручили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава города Владимир Панов.

От лица депутатов городской Думы Нижнего Новгорода собравшихся поздравила исполняющая полномочия председателя городской Думы Ольга Балакина.

"Все прошлые поколения, а теперь мы с вами, своим трудом закладываем будущее для наших детей и внуков, своими мыслями и действиями, каждый на своем месте, формируем будущее для наших потомков. Тем ответственнее должны быть наши управленческие решения. Мы призваны слышать людей, понимать их чаяния и работать над решением социально-экономических задач", – отметила Ольга Балакина.

"В этот праздник получить такую награду - это что-то такое, что даже трудно себе представить. Потому что из всех возможных наград я считаю эту главной, – поделилась Анна Гор. – С Нижним Новгородом связана не только моя жизнь. Мой прадед приехал в этот город в 1903 году, и с тех пор Нижний Новгород – это то место, которое нельзя променять ни на какое другое. И то, что я в профессиональной жизни делала, я делала для этого города".

СПРАВКА:

Звание Почетный гражданин стало присваиваться Горьковским городским Советом депутатов трудящихся в 1976 году. Звание "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода" присваивается гражданам РФ за выдающийся вклад в развитие экономики, социальной сферы, спорта, науки и культуры города, а также иностранным гражданам, внесшим выдающийся вклад в экономику, общественную, научную и культурную деятельность, направленную на развитие Нижнего Новгорода.

Имена всех Почетных граждан заносятся в Книгу Почета города Нижнего Новгорода, которая хранится в городской Думе. В настоящее время почетными гражданами Нижнего Новгорода является 91 человек.