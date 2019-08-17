"Важно, чтобы нижегородцы становились активными участниками праздника", - Глеб Никитин Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава города Владимир Панов со сцены, расположенной на Нижневолжской набережной, 17 августа 2019 года в 22:00 дали старт уникальному шоу фейерверков.

Кульминацией праздничных мероприятий, посвященных 798-летию Нижнего Новгорода, стали хореографический перфоманс "ОК на 4/4" с участием артистов Большого театра, а также фестиваль фейерверков, который состоял из 4-х залпов и гала-фейерверка.

Постановка посвящена эволюции танца и синтезу классики с современностью. Ранее спектакль был представлен в рамках фестиваля "Арт-Овраг" в Выксе.

"Несмотря на погоду, мы все собрались здесь, на Нижневолжской набережной. Очень важно, чтобы нижегородцы становились не только зрителями, но и активными участниками праздника. И чтобы как можно больше людей подключались к подготовке 800-летнего юбилея города. Для нас очень важно понимать, что интересно и нужно именно вам", - отметил Глеб Никитин.