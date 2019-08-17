Салют в акватории Стрелки завершил День города Культура и отдых

Салют в акватории Стрелки завершил День города 17 августа 2019 года. Фестиваль фейерверков с воды длился около 40 минут с небольшими перерывами.

Нижегородцы оценили оригинальный подход к организации праздника. Многие смотрели фейерверк с Нижневолжской набережной, Канавинского моста и со Стрелки.

Также в День города открыли два фонтана, сквер им.1905 года после реконструкции. Фоторепортаж с праздника можно посмотреть здесь.