Салют в акватории Стрелки завершил День города 17 августа 2019 года. Фестиваль фейерверков с воды длился около 40 минут с небольшими перерывами.
Нижегородцы оценили оригинальный подход к организации праздника. Многие смотрели фейерверк с Нижневолжской набережной, Канавинского моста и со Стрелки.
Также в День города открыли два фонтана, сквер им.1905 года после реконструкции. Фоторепортаж с праздника можно посмотреть здесь.
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