Последние новости рубрики Культура и отдых
18 августа 2019 09:45  [243] Салют в акватории Стрелки завершил День города
17 августа 2019 17:26  [138] Эстафету "Культурного района" передали Автозаводскому району Нижнего Новгорода
17 августа 2019 16:30  [189] "Единая Россия" поздравила нижегородцев с Днем города
17 августа 2019 13:59  [154] Ведущим онлайн-студии молодежного фестиваля "Высота" станет комик Владимир Маркони
17 августа 2019 11:40  [198] "Важно, чтобы Нижний Новгород всегда был городом возможностей", - Владимир Панов
17 августа 2019 10:36  [263] "Нижний Новгород – это гармоничное сочетание званий "кармана России" и столицы ПФО", - Евгений Лебедев
17 августа 2019 10:31  [133] "Это праздник людей, объединенных одним городом, одной историей и одной судьбой", - Дмитрий Барыкин
17 августа 2019 09:30  [186] Павильон 800-летия Нижнего Новгорода начал свою работу на фестивале Alfa Future People
16 августа 2019 17:15  [207] Кабаре-шоу от известного миротворца Лаки Ли пройдет в Нижнем Новгороде на праздновании Дня города
16 августа 2019 13:28  [191] Первой премьерой нового сезона нижегородского театра драмы станет "Продавец дождя"
Культура и отдых

Салют в акватории Стрелки завершил День города

18 августа 2019 09:45  [243] Культура и отдых

Салют в акватории Стрелки завершил День города 17 августа 2019 года. Фестиваль фейерверков с воды длился около 40 минут с небольшими перерывами.

Нижегородцы оценили оригинальный подход к организации праздника. Многие смотрели фейерверк с Нижневолжской набережной, Канавинского моста и со Стрелки.

Также в День города открыли два фонтана, сквер им.1905 года после реконструкции. Фоторепортаж с праздника можно посмотреть здесь.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph