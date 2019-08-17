Продукты продолжают дешеветь в Нижегородской области Общество

Продукты продолжают дешеветь в Нижегородской области Фото: НИА Нижний Новгород

Продукты продолжают дешеветь в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

За неделю с 5 по 12 августа стоимость 1 кг картофеля снизилась на 10,8% (с 24,5 рублей – 21,8 рубля), подсолнечного масла – на 1% (с 98,9 рублей - до 98), свежей белокочанной капусты - на 5% (с 23,8 рублей - до 22,6 рублей).

Также отмечено снижение цен на сахар, соль и байховый чай.

По данным Росстата, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области в июле 2019 года на 5,4% меньше среднероссийского показателя.

Снижение цен на продукты в регионе отмечается регулярно.

В министерстве напомнили, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году. В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн рублей. Это позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку одному сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование поддержки фермерства по этим программам будет увеличено почти на 10 млн рублей.