Работу служб заказа такси обсудят депутаты ЗС НО 19 августа Общество

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Работу служб заказа такси обсудят депутаты Заксобрания Нижегородской области (ЗС НО) 19 августа 2019 года. Начало заседания комитета по транспорту в 12:00.

Поводом к обсуждению стали возникшие весной этого года конфликтные ситуации с участием представителей таксомоторных компаний из других регионов.

В апреле 2019 года в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области прошло совещание на эту тему с участием депутатов Законодательного собрания.

На заседании комитета по транспорту 19 августа будут обсуждаться конкретные предложения по совершенствованию законодательства для решения проблем в этой сфере. Всего в повестке дня 10 вопросов.

Напомним, в марте этого года уголовное дело было возбуждено по факту побоев с участием таксистов в Нижнем Новгороде. Ранее таксисты собрались на Зеленском съезде, чтобы поговорить с приезжими, но дело не ограничилось только разговорами.