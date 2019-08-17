ИП из Выксы трудоустроил несовершеннолетнего в батутный центр Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Индивидуальный предприниматель из Выксы трудоустроил несовершеннолетнего в батутный центр. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 19 августа 2019 года, в ходе проверки выявлены нарушения трудового законодательства.

В батутный центр к ИП Буянову Е.Г. взяли на работу несовершеннолетнего инструктора: трудовой договор не заключался, работник допущен к выполнению обязанностей без прохождения медицинского осмотра, приказ о приеме на работу не издан, трудовая книжка не оформлена.

Теперь предпринимателю грозит штраф. Рассмотрение мер реагирования находится на контроле городского прокурора.



Ранее сообщалось, что "горку-батут" закрыли в р.п. Дальнее Константиново после травмирования 6-летней девочки.