ИП из Выксы трудоустроил несовершеннолетнего в батутный центр

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Индивидуальный предприниматель из Выксы трудоустроил несовершеннолетнего в батутный центр. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 19 августа 2019 года, в ходе проверки выявлены нарушения трудового законодательства.
В батутный центр к ИП Буянову Е.Г. взяли на работу несовершеннолетнего инструктора: трудовой договор не заключался, работник допущен к выполнению обязанностей без прохождения медицинского осмотра, приказ о приеме на работу не издан, трудовая книжка не оформлена.
Теперь предпринимателю грозит штраф. Рассмотрение мер реагирования находится на контроле городского прокурора.
Ранее сообщалось, что "горку-батут" закрыли в р.п. Дальнее Константиново после травмирования 6-летней девочки.
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