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Бизнес

Предприниматель незаконно выдавал займы в Сарове

19 августа 2019 14:11  [63] Бизнес

Фото: с сайта atomic-energy.ru

Предприниматель незаконно выдавал займы в Сарове. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 19 августа 2019 года.

Проверкой установлено, что индивидуальный предприниматель в торговом центре Сарова в нарушение закона предоставлял гражданам потребительские займы, не обладая правом на осуществление такого рода деятельности. Было возбуждено дело об административном правонарушении.

По решению суда он выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. В адрес предпринимателя прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. О том, на какую именно сумму он выдал займы, в прокуратуре не уточнили.

Ранее, на территории ПФО сотрудники Волго-Вятского ГУ Центробанка выявили лжепредставителей рынка Forex и 14 "финансовых пирамид".

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