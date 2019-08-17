Депутаты ЗС НО предлагают ускорить работу по внедрению проездных для школьников и студентов в регионе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предлагают ускорить работу по внедрению проездных для школьников и студентов в регионе. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству 19 августа 2018 года.

В ходе заседания заместитель министра транспорта Нижегородской области Максим Подовинников заявил, что ведомство намерено до конца года выступить с предложением по формированию новой методики и изменений в бюджет по этому вопросу. Председатель комитета Владимир Солдатенков потребовал перенести решение вопроса на сентябрь.

Сейчас, по словам министра, основная часть школьников и студентов из региона пользуется бумажными проездными. Это жители 50 муниципальных образований, которые не учитываются при изучении работы транспортных карт.

По информации "Ситикарда", 65% нижегородских школьников и студентов совершает более 40 поездок на общественном транспорте в месяц, 25% - от 20 до 40, и только 10% - меньше 20 поездок. В Нижнем Новгороде это в среднем 44 поездки – школьники и 60 – студенты.

Поэтому, по словам депутатов ЗС НО, к вопросу проездных нужно подойти ответственно. Минтранс рассматривает возможность введения для школьников и студентов такой же системы как для пожилых нижегородцев – проездной билет на 20 поездок, на 40 поездок и безлимит.

"Безлимитный проездной с возможностью пересадок – потребность Нижегородской области", - подчеркнул руководитель ООО "СитиКард" Юрий Рябиков.

Однако, финансовая сторона вопроса еще не определена.

Напомним, компенсации выпадающих доходов за перевозку льготников увеличены в Нижегородской области. На компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям из областного бюджета дополнительно выделено 253 млн рублей. Речь идет о едином социальном проездном абонементе (ЕСПА). Для льготных пассажиров он безлимитный.