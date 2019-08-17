Компенсации выпадающих доходов за перевозку льготников увеличены в Нижегородской области Общество

Компенсации выпадающих доходов за перевозку льготников увеличены в Нижегородской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сколько вернут транспортникам?

Согласно постановлению, на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям из областного бюджета дополнительно выделено 253 млн рублей.

Речь идет о едином социальном проездном абонементе (ЕСПА). Для льготных пассажиров он безлимитный.

При этом транспортным предприятиям раньше компенсировали затраты только на 39 поездок. Теперь субсидии увеличены до 70 поездок. Таким образом, изменения коснулись только перевозчиков.

"Данные автоматизированной системы оплаты проезда показали, что в прошлом году по единому социальному проездному льготники в среднем совершали 72 поездки. При этом из областного бюджета мы компенсировали предприятиям примерно половину из них. Именно поэтому и было принято решение увеличить финансовую поддержку транспортных предприятий", - отметил Глеб Никитин.

Соответствующие поправки уже внесены в бюджет Нижегородской области.

Сколько это в рублях?

Также был изменен размер компенсации выпадающих доходов в пригородном сообщении. Если раньше он составлял 2 рубля 30 копеек, то сейчас он составляет 2 рубля 50 коппек за пассажиро-километр.

Отметим, что в июне рабочая группа комитета Законодательного собрания по транспорту предложила правительству региона рассмотреть вопрос об увеличении расчетной ставки за одну поездку до 3 рублей за пассажиро-километр.

Ситуация в муниципальных транспортных предприятиях

Ранее, гендиректор МУП "Богородское ПАП" Андрей Резвяков сообщал, что убытки предприятия ежемесячно составляют около 3,5 млн рублей.

Что касается убытков в МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ), то на начало 2019 года долг составлял 1 млрд рублей. Большую часть, около 720 млн рублей, составляли обязательства по страховым взносам и налогам. В июле и.о. заместителя главы города по транспорту Елена Лекомцева сообщила, что долг предприятия только перед Федеральной налоговой службой на данный момент составляет более 800 млн рублей.

Ввиду того, что на муниципальном транспорте льготники ездят гораздо чаще, чем на коммерческом, субсидии позволят погасить часть долгов.

Отметим, что в 2017 году депутаты областного Заксобрания и городской Думы неоднократно поднимали вопрос об увеличении возмещения транспортным предприятиям выпадающих доходов, но вопрос с повестки либо снимался, либо был отложен.