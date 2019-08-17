Сотрудники Сеймовской птицефабрики прошли курсы повышения квалификации Общество

Сотрудники предпенсионного возраста ОАО "Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская" прошли курсы повышения квалификации в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Удостоверения о прохождении дополнительных профессиональных программ получили 32 человека. Среди выбранных направлений: "Microsoft Excel профессиональный уровень" и "Автоматизация рабочих процессов средствами Microsoft и 1С: Предприятие".

"Переобучение людей предпенсионного возраста выгодно предприятиям, так как они не только могут обучить своих сотрудников, но и получить возмещение за обучение из средств федерального бюджета", - пояснил президент птицефабрики Леонид Седов.

Директор ГКУ "Центр занятости населения Володарского района" Наталья Зиновьева отметила, что ответственность за реализацию проекта на местах возложена на центры занятости населения.

"Мы активно включились в данный процесс: начали вести широкую информационную работу с гражданами, проводили личные встречи с работодателями, выезжали на предприятия. Гражданам предпенсионного возраста, желающим бесплатно самостоятельно пройти профессиональное обучение и обращавшимся в центр занятости, мы давали полную информацию о возможности обучения с отрывом или без отрыва от трудовой деятельности, а также с использованием дистанционных образовательных технологий", - сказала она.

Наталья Зиновьева также напомнила, что всем желающим бесплатно пройти профессиональное обучение необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства для получения дополнительной информации и включения в реестр участников. Обучение осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Прохождение курсов возможно с отрывом или без отрыва от трудовой деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что более пяти тысяч человек планируется переобучить в рамках национальных проектов. Более 3300 работников предприятий смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование благодаря национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" и более 1800 в рамках национального проекта "Демография".