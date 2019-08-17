Нижегородским многодетным семьям предложили передавать землю без госрегистрации договора аренды Общество

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Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса рассмотрели изменения в закон "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков многодетным семьям". Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

В пресс-службе пояснили, что принятие законопроекта позволит предоставлять земельные участки многодетным семьям в собственность независимо от наличия государственной регистрации договора аренды, при условии отсутствия задолженности по арендной плате на момент принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность.

Как отметил председатель комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олег Шавин, Законодательное собрание, правительство области уделяют особое внимание поддержке многодетных семей. Внесение данных изменений – еще один шаг, направленный на упрощение процедуры оформления земельных участков в собственность бесплатно.

Депутаты приняли решение рекомендовать к принятию в двух чтениях проект изменений в закон "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области" на заседании Законодательного собрания 29 августа.