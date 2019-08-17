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Общество

Общественные обсуждения проекта территориальной схемы обращения с отходами стартовали в Нижегородской области

19 августа 2019 18:44  [77] Общество

Общественные обсуждения проекта территориальной схемы обращения с отходами стартовали в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Территориальная схема закрепляет согласованную систему сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов на территории региона. Также в ней определены основные маршруты перевозчиков отходов. Это позволит оптимально спланировать деятельность и сформировать стоимость услуг регоператоров по вывозу мусора.

Ознакомиться с проектом территориальной схемы обращения с отходами нижегородцы могут на официальном сайте правительства Нижегородской области в разделе "Независимая антикоррупционная экспертиза". Свои предложения и замечания они также могут направить на адрес электронной почты kaz@eco.kreml.nnov.ru или же в бумажном виде по адресу: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.215, министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил обеспечить в регионе эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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Теги:
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