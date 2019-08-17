Финал подготовки к отопительному сезону: "Теплоэнерго" начало заполнять теплосети Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" вышло на финальный этап подготовки к старту отопительного сезона – с 15 августа 2019 года началось заполнение тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе компании 20 августа.

В настоящее время 123 из 124 котельных АО "Теплоэнерго" уже вышли из режима профилактического ремонта, идет оформление паспортов готовности.

По данным управления энергонадзора предприятия, готовность систем отопления потребителей - около 70%. Готовность внутренних систем школ и детских садов, куда тепло подается в первую очередь, – более 90%.

"Мы вышли на финальную стадию подготовки к началу отопительного сезона – заполнение тепловых сетей. Мы получаем заявки от потребителей на заполнение внутридомовых систем, и эта работа уже активно ведется", - заявил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Как подчеркнул Илья Халтурин, традиционно, в первую очередь, идет подготовка тепловых сетей, от которых запитаны социальные учреждения.

"Мы уделяем этим объектам особое внимание, готовим наши сети, чтобы как можно раньше обеспечить возможность подачи теплоносителя школам и детским садам", - отметил генеральный директор АО "Теплоэнерго".

Вместе с тем, ремонтная кампания продолжается. В работах задействованы и собственные ремонтные бригады, и подрядные организации. Основные ремонтные работы АО "Теплоэнерго" планирует завершить до 15 сентября.

Как сообщил Илья Халтурин, АО "Теплоэнерго" продолжит обновление сетей и после старта отопительного периода – без ограничения подачи теплоносителя жителям и организациям. Будут задействованы отработанные схемы подачи тепла, которые позволяют перераспределять нагрузку с помощью резервных схем подачи теплоносителя.

Пробные топки предприятие планирует начать с середины сентября.