Дзержинский "Экокуб" грубо нарушил природоохранное законодательство Бизнес

Фото: департамент Росприроднадзора по ПФО

Дзержинский "Экокуб" грубо нарушил природоохранное законодательство. Как сообщили в департаменте Росприроднадзора по ПФО, решением суда от 13 августа 2019 года деятельность организации приостановлена на 50 суток.

В мае текущего года специалистами Росприроднадзора на основании поступившей жалобы было возбуждено административное расследование в отношении ООО "Экокуб" (г. Дзержинск Нижегородской области, Речное шоссе д.2).

Было установлено, что данное предприятие с использованием химических веществ осуществляло очистку и мойку загрязненной б/у тары - бочек пластмассовых и металлических, кубитейнеров и еврокубов. Образующийся отход временно хранился в емкости-накопителе и в дальнейшем, согласно объяснениям руководства предприятия, передавался на утилизацию специализированным организациям.

Отбор проб показал, что отходы относятся к III классу опасности. При этом лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности у ООО "Экокуб" отсутствует. Это является грубым нарушением действующего природоохранного законодательства.

Также было установлено, что у предприятия отсутствует необходимые паспорта отходов для их учета.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники департамента Росприроднадзора по ПФО обнаружили свалку старых шин и металлических емкостей (Богородский район), где находились отходы после очистки трубопроводов от нефти и нефтепродуктов.