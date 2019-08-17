Все консультации в одном месте: "Мой бизнес" откроется в Нижнем Новгороде в октябре Бизнес

Центр консультаций "Мой бизнес" откроется в Нижнем Новгороде в октябре этого года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для чего нужен центр?

"По словам самих предпринимателей, часто им сложно разобраться, какие документы и разрешения надо получить для ведения бизнеса, какую именно господдержку они могли бы получить и что для этого нужно сделать", - отметил Глеб Никитин.

В центре "Мой бизнес" будут консультировать представителей малого и среднего бизнеса. Таким образом, узнать о государственных и других услугах можно будет в одном месте. Кроме того, представители бизнеса смогут там же задать свои вопросы или обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Где будет работать центр?

Центр расположится на 1 этаже технопарка "Анкудиновка" на площади более 50 кв. метров. Кроме того, окна "Мой бизнес" появятся в 17 муниципалитетах Нижегородской области до конца года (Павлово, Тоншаево, Первомайск, Богородск, Саров, Лукоянов, Дзержинск, Арзамас, Балахна, Шахунья, Красные Баки, Урень, Ковернино, Лысково, Заволжье, Вача, Бор).

Центры для предпринимателей будут созданы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"И центр, и окна "Мой бизнес" в районах области будут объединены единой информационной системой, то есть предпринимателям из районов не надо будет ездить в Нижний Новгород для получения консультаций и госуслуг", - подчеркнул губернатор.

Меры господдержки бизнеса

По словам Глеба Никитина, районные программы поддержки бизнеса сейчас эффективно работают далеко не во всех муниципалитетах.

В связи с этим, муниципалитеты Нижегородской области получат 96 млн рублей субсидий из областного бюджета на местные программы развития предпринимательства.

Предоставление субсидий будет осуществляться по итогам конкурсного отбора, который будет объявлен в сентябре 2019 года. Размер субсидии - от 0,3 млн рублей до 30 млн рублей. Далее средства распределят между предпринимателями.

"Анкудиновка" оператор "Сколково"

В конце июня этого года технопарк "Анкудиновка" стал оператором фонда "Сколково" в Нижегородской области.

"На базе фонда "Сколково" созданы особые условия для научных исследований и разработок. Теперь "Анкудиновка" сможет выбирать в регионе инновационные проекты, которые получат поддержку на федеральном уровне не покидая при этом Нижегородскую область. Они получат право использовать бренд, фирменный стиль и сервисы фонда", - сообщал ранее Глеб Никитин.

Напомним, Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы в рамках региональной составляющей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2019 – 2024 годы.