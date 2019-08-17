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Общество

Проект озеленения части территории нижегородского кремля обойдется в два раза дешевле, чем планировалось

20 августа 2019 11:57  [64] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проект комплексного благоустройства и озеленения территории Кремля у здания минэкологии региона разработают почти вдвое дешевле, чем планировалось. Об этом сообщается на сайте госзакупок.Речь идет о территории, прилегающей к административным корпусам №14 и №2 (Южное крыло) в Нижегородском кремле.

Первоначально работы оценивались в 5,5 млн рублей. Компания, победившая на электронном аукционе, предложила цену на 46% меньше – 2,9 млн рублей. Разработкой проекта благоустройства и озеленения этих территорий займется нижегородское ООО "Пятый элемент".

В объем работ первого этапа входит предпроектное обследование территории, разработка и согласование концепции благоустройства, подготовка и согласование генплана комплексного благоустройства территории с заказчиком.

Второй этап - это разработка проектной документации тротуаров и площадок, лестниц, систем освещения и ландшафтной подсветки, системы автоматического полива, малых архитектурных форм, ограждений, посадки зеленых насаждений и компенсационного озеленения (при необходимости).

Напомним, проект комплексного благоустройства и озеленения центральной площади Нижегородского кремля между корпусами №1 и №2 планировалось разработать за 3,2 млн рублей. В аукционе победителем стало ООО "Юнилэнд" со снижением цены на 25%.

СПРАВКА:

ООО "Пятый элемент" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2013 году. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Алексей Николаевич Кузьминых, учредители – Александр Анатольевич Ростов и Юрий Валерьевич Москаленко. Основной вид деятельности – деятельность по благоустройству ландшафта, в числе дополнительных – цветоводство, выращивание рассады, предоставление услуг в области растениеводства, строительство жилых и нежилых зданий, торговля оптовая неспециализированная, торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, деятельность по территориальному планированию и планировке территории, деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры.

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