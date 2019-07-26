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Общество

Проект озеленения центральной площади кремля разработают в Нижнем Новгороде за 3,2 млн рублей

01 августа 2019 15:06  [56] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проект комплексного благоустройства и озеленения центральной площади Нижегородского кремля между корпусами №1 и №2 разработают за 3,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области объявила конкурс на проектирование в два этапа.

В объем работ первого этапа входит предпроектное обследование территории, разработка и согласование концепции благоустройства, подготовка и согласование генплана комплексного благоустройства территории с заказчиком.

Второй этап - это разработка проектной документации тротуаров и площадок, лестниц, систем освещения и ландшафтной подсветки, системы автоматического полива, малых архитектурных форм, ограждений, посадки зеленых насаждений и компенсационного озеленения (при необходимости).

Результаты аукциона будут известны 13 августа 2019 года.

Напомним, проектную документацию по реставрации башен Кремля разработают за 1,8 млн рублей.

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