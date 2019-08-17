Сыры сняты с реализации из магазина в центре Нижнего Новгорода Бизнес

Сыры сняты с реализации из магазина в центре Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-служба Приволжского таможенного управления 20 августа 2019 года, в ходе проверки в одном из магазинов Нижегородского района обнаружено 104,5 кг сыров из Германии, Нидерландов, Италии, Франции, Австрии. Продукцию запрещено ввозить на территорию России.

Вся продукция была снята с реализации. Ведется административное расследование.

Кроме того, еще в трех торговых точках Нижнего Новгорода (ул. Кузбасская, пр. Ленина) в августе была выявлена пищевая продукция (томаты, вишня, кизил, ежевика, слива, нектарины, абрикосы), на упаковке которой отсутствовала какая-либо маркировка. Это не позволило установить страну происхождения товара. Общий вес продукции более 1 тонны.

Вся продукция также снята с реализации.

СПРАВКА:

В соответствии с указом президента от 6 августа 2014 г. № 560, постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 года № 778 ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, запрещен.

Напомним, производство сырного продукта временно запрещено по итогам проверки в Воротынском районе в июле этого года.