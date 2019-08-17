Последние новости рубрики Бизнес
20 августа 2019 14:45  [277] Сыры сняты с реализации из магазина в центре Нижнего Новгорода
20 августа 2019 12:51  [91] Фонды Нижегородской области докапитализированы: предприниматели получат микрозаймы и поручительства
20 августа 2019 11:43  [139] Все консультации в одном месте: нижегородский центр "Мой бизнес" откроется в октябре
20 августа 2019 11:11  [123] Екатерина Чиркова возглавила департамент по работе с клиентами корпоративного блока банка "Открытие"
20 августа 2019 10:45  [137] Дзержинский "Экокуб" грубо нарушил природоохранное законодательство
19 августа 2019 14:11  [188] Предприниматель незаконно выдавал займы в Сарове
19 августа 2019 13:40  [323] Альфа-Банк стал лучшим банком в России для состоятельных клиентов по версии GlobalBanking and Finance Review Awards
19 августа 2019 13:34  [179] Профессиональную косметику в Нижнем Новгороде можно приобрести в нишевых магазинах
19 августа 2019 13:17  [172] Кстовские тепловые сети реконструируют теплопункты детских учреждений города
15 августа 2019 17:32  [329] Розничный кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области превысил 45 млрд рублей
Бизнес

Сыры сняты с реализации из магазина в центре Нижнего Новгорода

20 августа 2019 14:45  [277] Бизнес

Фото: с сайта opentown.org

Сыры сняты с реализации из магазина в центре Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-служба Приволжского таможенного управления 20 августа 2019 года, в ходе проверки в одном из магазинов Нижегородского района обнаружено 104,5 кг сыров из Германии, Нидерландов, Италии, Франции, Австрии. Продукцию запрещено ввозить на территорию России.

Вся продукция была снята с реализации. Ведется административное расследование.

Кроме того, еще в трех торговых точках Нижнего Новгорода (ул. Кузбасская, пр. Ленина) в августе была выявлена пищевая продукция (томаты, вишня, кизил, ежевика, слива, нектарины, абрикосы), на упаковке которой отсутствовала какая-либо маркировка. Это не позволило установить страну происхождения товара. Общий вес продукции более 1 тонны.

Вся продукция также снята с реализации.

СПРАВКА:

В соответствии с указом президента от 6 августа 2014 г. № 560, постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 года № 778 ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, запрещен.

Напомним, производство сырного продукта временно запрещено по итогам проверки в Воротынском районе в июле этого года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph