Производство сырного продукта временно запрещено по итогам проверки в Воротынском районе Бизнес

Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области применён временный запрет деятельности по производству сырного продукта в Воротынском районе.

Как сообщили в управлении, в эфире ряда телекомпаний транслировался сюжет о производстве молочной продукции в антисанитарных условиях в Воротынском районе.

На видео видно, как работники варят сыр и плетут из сырья сырные косички, не соблюдая правила санитарии и гигиены. Управление Роспотребнадзора после согласования с прокуратурой Нижегородской области организовало внеплановую проверку по данному факту.

Выявлены многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства. Специалисты Управления Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности по производству молочной продукции ИП Савельева Л.Н. (село Разнежье Воротынского района), наложили арест на 0,5 тонн сырного продукта.

В настоящее время в лаборатории Роспотребнадзора проводятся исследования отобранных проб продуктов и смывов с объектов внешней среды. Материалы проверки будут направлены в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности.

Проверочные мероприятия службой Роспотребнадзора продолжаются.

Ранее сообщалось, что кишечную палочку обнаружили при проверке продукции молокозавода Семеновского района.