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Общество

Закон об увеличении доходов местных бюджетов готовится в Нижегородской области

20 августа 2019 17:10  [25] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Закон об увеличении доходов местных бюджетов готовится в Нижегородской области по поручению губернатора региона Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Начиная с 2020 года, в местные бюджеты Нижегородской области планируется зачислять 20% доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Как сообщил Глеб Никитин, до принятия нового закона доходы от упрощенной системы налогообложения в полном объеме поступают в областной бюджет.

«По нашим оценкам перераспределение с 2020 года нормативов отчислений позволит увеличить налоговые доходы местных бюджетов на 1,8 млрд рублей», — пояснил губернатор.

«Учитывая, что данный налог платят малые и средние предприниматели, это послужит дополнительной мотивацией местных властей к развитию предпринимательства. Чем лучше чувствует себя бизнес, тем выше уровень налоговых поступлений, а значит, у района появляются дополнительные деньги на ремонт дорог и социальных учреждений, благоустройство улиц и дворов. Уверен, что и предпринимателям важно, чтобы их налоги „работали“ там, где они живут», — добавил Глеб Никитин.

«Параллельно с этим на региональном уровне реализован ряд мер поддержки предпринимательской активности, как в рамках национальных проектов, так и региональных программ.: это введение института инвестиционных уполномоченных, предоставление субсидий муниципалитетам для развития малого и среднего бизнеса, доступ к дешевым кредитам и льготным микрозаймам. Такие меры способствуют появлению новых рабочих мест, что также крайне важно для территорий», — подчеркнул губернатор.

По поручению Глеба Никитина министерство финансов региона сейчас готовит соответствующие изменения в закон области «О межбюджетных отношениях.
Напомним, по решению главы региона 96 млн рублей субсидий из областного бюджета получат муниципалитеты Нижегородской области на местные программы развития предпринимательства.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы».

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