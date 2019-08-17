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Общество

Суд обязал нижегородку выплатить алименты

21 августа 2019 10:03  [23] Общество

Суд обязал нижегородку выплатить алименты. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 21 августа 2019 года.

Судом установлено, что ранее лишенная родительских прав 41-летняя подсудимая должна была выплатить 93 тысячи рублей за двоих сыновей 11 и 16 лет в пользу администрации Сормовского района в размере 1/3 части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно. Однако в нарушение решения суда средства на содержание несовершеннолетних детей не платила.

Суд назначил ей наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы осужденной в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что непутевая мать из Городца 10 лет не платила алименты.

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