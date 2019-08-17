В "Единой России" подготовят предложения по освобождению учителей от излишней административной нагрузки Общество

В "Единой России" перед началом учебного года подготовят предложения по решению проблемы избыточной отчетности педагогов. Свои инициативы можно отправить на сайты региональных отделений "Единой России" до 28 августа, а 4 сентября планируется обсудить их с участием всех профильных ведомств, экспертов, представителей родительского сообщества на федеральной дискуссионной площадке "Благополучие человека". Об этом заявила первый заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.

"Антибюрократическая учительская инициатива" – это народный проект, в котором заинтересованы все – и педагоги, и родители, и учащиеся. Необходимо установить четкий перечень документов, в разработке и ведении которых участвуют учителя, а также определить, кто отвечает за остальные акты. С помощью региональных дискуссионных площадок Партии собираются различные предложения по уменьшению нагрузки на работников образования, связанной с составлением ими планов, отчетов, ответов на разнообразные информационные запросы", - сообщила Баталина.

Она напомнила, что "Единая Россия" уделяет много внимания вопросам строительства новых школ, спортивных площадок, безопасной и комфортной среды, в которой обучаются дети.

"Но как бы ни важны были стены, гораздо важнее то, как в школе работают с детьми. Необходимо избавить учителя от непрофильной нагрузки, от бумажной работы, которая "связывает ему руки", не дает возможности самосовершенствоваться, уделять больше внимания образовательному процессу", - считает Баталина.

"Во время встреч с гражданами, в ходе личных приемов депутаты регулярно сталкиваются с жалобами на излишнюю бумажную загруженность учителей, большое количество отчетности, которая отвлекает от учебного процесса. Более 80% учителей связывают усложнение работы в школе именно с ростом отчетности и бюрократической нагрузки. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. При этом федеральные власти не могут повлиять на распределение нагрузки среди учителей – это полномочия региональных и муниципальных органов", – отметила первый замсекретаря Генсовета "Единой России".

Баталина также подчеркнула, что если где-то и намечается процесс сокращения количества сопроводительных документов, то он идет крайне медленно. Парламентарий добавила, что по итогам будут подготовлены предложения по изменению нормативной базы как на федеральном, так и на региональном уровне.

Свои предложения можно прислать на почту nnov_abi@mail.ru. В обращении необходимо указать ФИО, должность, а также данные для обратной связи. Сбор предложений продлится до 28 августа.