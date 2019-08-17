Нижегородский водоканал организовал турнир по шахматам Общество

Фото: ОАО "Нижегородский водоканал"

В рамках празднования Дня города в Автозаводском парке культуры и отдыха состоялся мастер-класс по шахматам. От Нижегородского водоканала сеанс одновременной игры с 10 соперниками провел мастер спорта международного класса Александр Захаров. Против него выступили любители шахмат из числа совета ветеранов района и постоянные посетители парка, рассказали в пресс-службе водоканала.



Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк дал старт турниру.

"В одном из исследований было выявлено, что дети, которые занимаются шахматами, не подвержены влиянию факторов негативной среды. Из них не вырастают люди, употребляющие наркотики или преступающие закон. Желаю шахматному клубу много участников, а также интересных и массовых турниров в будущем", - сказал он.



Удача сопутствовала представителю Нижегородского водоканала. Александр Захаров сыграл в две ничьи и одержал восемь побед, отметив, что многие участники сеанса одновременной игры оказались достойными противниками, вырвать победу было довольно таки трудно.

"Очень рад, что турнир вызвал большой интерес среди жителей Автозаводского района. Собралось много зрителей и участников. Для меня шахматы – это, прежде всего, гимнастика ума и мини-модель жизни, которая пригождается в повседневных делах. Шахматы научили успешно решать все задачи, которые сегодня преподносит жизнь", - рассказал Александр Захаров.