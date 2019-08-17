Смертельная квартира для дочери: в суде Нижегородской области рассматривают дело о похищении и убийстве Происшествия

В Нижегородской области перед судом предстали трое граждан, обвиняемые в похищении и убийстве жителя Павловского района. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 21 августа 2019 года.

Следователями завершено расследование уголовного дела по обвинению 28-и и 31-летнего мужчин в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, в, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. "б, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и 40-летней женщины, обвиняемой в похищении человека и организации убийства.

По версии следствия, летом 2018 года обвиняемая, желая, чтобы ее дочь получила квартиру родственника, расположенную в доме по ул. 2-я Пятилетка г. Ворсма, организовала его похищение и убийство. 16 июня 2018 года она совестно с сожителем и знакомым мужчиной приехали в указанную квартиру, избили хозяина и насильно посадив в автомашину марки ВАЗ, похитили потерпевшего, вывезя его на берег реки Кишма в районе дер. Комарово Павловского района. Там подельники вновь избили мужчину и попытались его утопить.

Не достигнув желаемого результата из-за того, что река в указанном месте была достаточно мелкая, злоумышленники вновь поместили потерпевшего в автомашину и поехали в сторону г. Горбатов. В окрестностях города один из обвиняемых продолжил избиение 52–летнего мужчины. После того, как потерпевший скончался он сокрыл его тело в кустах.

Все трое злоумышленников на следующий день были задержаны. Вину в содеянном частично признал только один из обвиняемых, остальные отрицают свою вину в совершении инкриминируемых деяниях.

Примечательно, что погибший – родной брат покойного супруга обвиняемой.

В настоящее время уголовное дело направлено в Нижегородский областной суд, где рассматривается по существу.

Напомним также, что останки пропавшего в апреле Павла Морева нашли в гаражном кооперативе близ Лесного городка в Нижегородской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ведется следствие.