Почти 9 млн рублей выделено на комплектование фондов двух крупнейших нижегородских библиотек Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 9 млн рублей в 2019 году выделено на комплектование фондов двух крупнейших библиотек Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Так фонды Нижегородской областной детской библиотеки в настоящее время уже пополнились на 1 335 экземпляров книг, стоимость которых оценивается в 540 тысяч рублей.

Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В.И.Ленина в 2019 году выделено 8,37 млн рублей. Это позволит закупить около 10 тысяч наименований книг, "что станет первым крупным пополнением фондов учреждения за последние десять лет", - сообщили в пресс-службе губернатора.

Как подчеркнул Глеб Никитин, региональное мероприятие будет способствовать достижению одного из ключевых показателей национального проекта "Культура" - увеличения к 2024 году числа посещений организаций культуры на 15%.

"Несмотря на развитие цифровых технологий, книги остаются важной составляющей интеллектуальной жизни общества. Нельзя недооценивать значения библиотек как для взрослых, так и для подрастающего поколения. У читателей должна быть возможность пользоваться качественными изданиями", - отметил глава региона.

В рамках участия области в национальном проекте "Культура" для библиотеки им.Ленина будет приобретен планетарный сканер ЭЛАР План Скан А1ВЦ-35. Стоимость сканера вместе с программным обеспечением – около 6 млн рублей. Использование нового сканера даст возможность сохранить и включить уникальные издания из фонда Нижегородской областной научной библиотеки в федеральные проекты по цифровизации, войти в Национальную электронную библиотеку (НЭБ) и участвовать в формировании информационного пространства в сфере культуры, обеспечить свободный доступ удаленных пользователей к национальным книжным богатствам. В первую очередь будут оцифровываться книжные памятники и газеты, с которыми сотрудничал Максим Горький.

Напомним, что в рамках реализации нацпроекта "Культура" президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры.