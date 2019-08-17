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Общество

Верхняя и нижняя станции: проектирование фуникулера в Нижнем Новгороде продолжается

21 августа 2019 18:05  [81] Общество

Фото: с сайта https://nnwelcome.ru

Проектирование фуникулера в Нижнем Новгороде продолжается. Как сообщается на сайте госзакупок, 20 августа 2019 года объявлен аукцион по выбору подрядчика, скорректирующего проектную документацию по строительству фуникулера.

Начальная максимальная цена контракта составляет 27,2 млн рублей.

Речь идет о проектной документации на верхнюю и нижнюю станцию, документации рельсовых путей и пассажирского вагончика, внеплощадочных сетей. Кроме того, следует предусмотреть проект перекладки участков дренажной сети и дождевой канализации, попадающих в зону строительства. Также подрядчик должен будет разработать проект теплоснабжения, запроектировать освещение тоннеля, ниш и двух станций, запроектировать световую иллюминацию фасадов станций.

Также нужно будет предусмотреть проект усиления фундаментов и грунтов основания прясла стены между Северной и Часовой башнями Нижегородского Кремля.

Как следует из техзадания, нижняя станция — это одноэтажный павильон, который будет встроен в рельеф основания склона. Фасады выполнят с максимальным приближением к историческим деревянным. Для технужд здание будет оборудовано смотровой канавой и отапливаемым подвалом с техническими помещениями. Смотровая канава будет предназначена для осмотра вагона, механизма стыковки и участка рельсового пути.

На этаже будет находиться вестибюль с наружным тамбуром, два перрона, комната охраны, универсальный санузел, платформа и рельсовые пути, автоматические турникеты, касса, досмотровый металлодетектор, кабина оператора контрольно-пропускного пункта, два эвакуационных выхода, один из которых будет доступен для маломобильных групп населения.

Перед началом строительства нижней станции демонтируют существующую подпорную стену.

Верхняя станция будет представлять из себя одноэтажный павильон с подвальным этажом, вписанным в рельеф склона. На этаже расположатся два входных тамбура, два холла с перронами, две комнаты охраны, касса, два универсальных санузла, комната диспетчера и досмотровый металлодетектор.

В холлах будут установлены автоматические турникеты и вертикальные подъемные платформы для маломобильных групп населения.

Ранее сообщалось, что стоимость воссоздания фуникулера составит 500 млн рублей. Строительство объекта займет два с половиной года (30 месяцев).

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