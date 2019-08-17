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Общество

Состояние Зарины Авгоновой врачи оценили как "близкое к средней степени тяжести"

22 августа 2019 09:47  [171] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Состояние Зарины Авгоновой врачи оценили как "близкое к средней степени тяжести". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Ранним утром 22 августа 2019 года силами санитарной авиации девочка была доставлена в Нижний Новгород для дальнейшего обследования и лечения в Нижегородской детской областной клинической больнице. Напомним, что после первого осмотра состояние девочки врачи оценивали как тяжелое.

Напомним, пятилетнюю Зарину нашли поздно вечером 21 августа в лесном буреломе, она была сильно ослаблена.

Первые видео с места обнаружения Зарины Авгоновой можно увидеть здесь.

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