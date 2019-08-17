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Общество

Пропавшую в нижегородском лесу пятилетнюю Зарину Авгонову нашли живой

21 августа 2019 23:19  [343] Общество
Зарина Авгонова

Зарина Авгонова

Фото: ПСГ "Рысь"

Пятилетнюю Зарину Авгонову, которая пропала в Нижегородской области 18 августа, нашли живой в лесу. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".

На странице группы в сети интернет поясняется, что девочку нашли в лесном буреломе, она ослаблена, но жива. Пока никаких подробностях о том, как нашли Зарину нет. Информация о том, что девочку нашли, опубликована в 22:50 21 августа.

Напомним, что Зарина пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района примерно в 14:00 выйдя из дома на улицу. Предполагалось, что девочка ушла в лес.

К поиску ребенка привлекалось более 1 тысячи человек. Были задействованы: сотрудники служб экстренного реагирования, волонтеры и добровольцы. Также привлекалась водолазная группа, которая обследовала близлежащие водоемы.

Одним из самым страшным обстоятельств для ребенка стало то, что в радиусе ее пропажи находился дикий медведь. Волонтеры, собирая группу добровольцев на поиск девочки 21 августа, предупреждали, что возьмут только опытных поисковиков.

Днем ранее волонтеры сообщали, что во время поисков видят признаки того, что девочка жива и передвигается по лесу.

Фото из группы ПСГ "Рысь"

 

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