Итоги операции "Автобус": более 80 нижегородских водителей нарушили правила Общество

Фото: ОГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду

84 нижегородских водителя нарушили правила перевозки пассажиров. Об этом сообщили в отделении пропаганды БДД ОГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Сотрудниками ГИБДД проведено 7 скрытых проверок на наиболее аварийных маршрутах, по результатам которых выявлено 15 правонарушений, а именно: 13 - по ч.1 ст.12.23 КоАП РФ (движение с открытой дверью); 2 - по ч.1 ст.12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования).

Так же проводились проверки технического состояния автобусов на конечных остановках. В результате проведенных мероприятий выявлено 11 автобусов, эксплуатирующихся при наличии технических неисправностях.

В отношении 9 должностных лиц автопредприятий составлены административные материалы по ч.2 ст.12.31 КоАП РФ (выпуск на линию не исправного транспортного средства). Всего за время проведения операции к административной ответственности было привлечено 84 водителя автобусов.

Дорожные полицейские также раздавали пассажирам листовки-памятки о правилах поведения в общественном транспорте, а с водителями общественного транспорта проводили беседы о правилах перевозки пассажиров.