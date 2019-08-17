ТРК "НЕБО" – 22 августа: специалисты Роспотребнадзора помогут правильно выбрать школьный рюкзак Общество

Фото: отдел по связям с общественностью ТРК "НЕБО"

Специалисты Роспотребнадзора помогут правильно выбрать школьный рюкзак. Консультации пройдут на первом этаже ТРК "НЕБО" 22 августа 2019 года. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что по действующему ГОСТу масса пустого ранца не должна превышать 1 кг. При этом вес ранца со всем содержимым должен составлять не более 10% от веса ребенка — для учащихся младших классов это примерно 2-3 килограмма. При этом он должен иметь широкие лямки (4 - 4,5 см) и достаточно устойчивую форму, которая обеспечивает плотное прилегание рюкзака к спине ребенка и равномерное распределение веса.

Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.

Важно не только выбрать легкий ранец, но и следить за его содержимым, когда ребенок начнет учиться, выкладывать ненужные учебники, тетради и другие вещи.

В магазинах ТРК "НЕБО" можно приобрести ранец на сумму от 399 рублей, который полностью соответствует всем требованиям безопасности, обратили внимание в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

С вопросами по выбору школьных товаров можно обращаться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43. Звонок бесплатный, работает в круглосуточном режиме.