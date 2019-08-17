Сотрудник лесничества Нижегородской области получил 7 лет и штраф 1,8 млн рублей за взятку Общество

Сотрудник лесничества Нижегородской области получил 7 лет и штраф 1,8 млн рублей за взятку. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области 22 августа 2019 года, заместитель руководителя Пижемского лесничества Тоншаевского района признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, 22 марта 2018 года после получения от предпринимателя взятки в сумме 180 тысяч рублей он был задержан. Сотрудник лесничества требовал взятку с индивидуального предпринимателя, занимающегося лесозаготовками, за общее покровительство и помощь в оформлении необходимой рабочей документации.



Его противоправные действия пресечены в ходе совместных действий следователями СК и оперативными сотрудниками полиции.

Будучи привлеченным в качестве обвиняемого он вину не признал. По инициативе следователя СК обвиняемый отстранен от занимаемой должности, на его имущество был наложен арест.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1,8 млн рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.



Ранее сообщалось, что экс-начальник райотдела нижегородской полиции пойдет под суд за взятку в 1,5 млн рублей.