"Единая Россия" поставит на особый контроль благоустройство сложных объектов Общество

Фото: Пресс-служба НРО Единой России

"Единая Россия" поставит на особый контроль благоустройство сложных объектов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Денис Москвин проинспектировал ход работ на объектах, благоустраиваемых в Нижнем Новгороде в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" и партийного проекта "Городская среда". В центре внимания комиссии были семь объектов, на которых при выполнении работ возникают вопросы.

По словам Дениса Москвина, работы по благоустройству в таких объемах в Нижнем Новгороде не велись никогда. Всего в этом году в областном центре строится и реконструируется 15 общественных пространств: это вторые очереди благоустройства в парках и скверах, а также новые объекты.

"Таких масштабных изменений с точки зрения преображения города нижегородцы еще не видели. И сейчас мы наблюдаем, что в целом готовность подрядчиков выше, чем в 2018 году, в котором мы всю эту работу начали. Многие объекты уже сданы, люди видят результат, новые благоустроенные пространства пользуются большой популярностью у горожан. Но, конечно, при таких объемах где-то могут возникать вопросы. Основной акцент в нашей работе сейчас будет сделан именно на то, чтобы максимально оперативно эти вопросы устранить", - сказал Денис Москвин.

"Некоторые общественные пространства ждут вторые очереди благоустройства, законченный вид они приобретут уже в 2020 году. Итоги этого года подведем после окончания контрактов с подрядчиками, и тогда можно будет окончательно отчитаться перед нижегородцами о проделанной работе", - добавил он.

Денис Москвин отметил, что партия создаст специальный реестр так называемых сложных объектов и будет отслеживать работы по ним в особом режиме.

Так, в парке "Дубки" в Ленинском районе, сейчас должна проходить вторая очередь благоустройства. На данный момент там выполнен минимальный объем работ, предусмотренных контрактом. Как пояснил Денис Москвин, проблемы заключаются, в основном, в переносах сроков сдачи объектов.

"В частности, на таком знаковом и чувствительном объекте как парк "Дубки" можно отнести ситуацию к критической. Будем сейчас вмешиваться и искать пути выхода, чтобы работы по благоустройству общественного пространства были исполнены в этом году", – заявил Денис Москвин.

В свою очередь на таких объектах как бульвар Авиастроителей в Московском районе, парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина в Советском районе и зона отдыха на берегу Гребного канала в Нижегородском районе встает вопрос о смещении сроков сдачи работ.

"По этим объектам есть вопросы к подрядчикам по срокам. Они могут быть смещены на одну-две недели. Есть моменты также, которые не были учтены при проектировании. В частности, где-то не хватает, на наш взгляд, малых архитектурных форм и лавочек. Но в целом нет сомнений, что все объекты будут сданы. И главное, качество работ находится на достойном уровне. Есть замечания только по благоустройству пляжа на берегу затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе, который уже сдан. Мы высказали, что нас не устраивает. Уверен, подрядная организация исправит все недочеты", – отметил Денис Москвин.

Также комиссия посетила сквер им. 1905 года в Нижегородском районе и сквер им. В. Грабина в Московском районе. Напомним, в прошлом году сроки сдачи этих объектов были сорваны, все работы были перенесены на этот год.

Денис Москвин отметил, что режим особого контроля будет сохраняться за этими объектами, до тех пор, пока благоустройство на них не будет полностью завершено. Он также поблагодарил депутатский корпус "Единой России" и общественных контролеров, которые активно следят за качеством и сроками выполнения работ.