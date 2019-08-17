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Общество

Ситуацию с благоустройством парка "Дубки" назвали "критической"

22 августа 2019 12:58  [128] Общество
Рабочий проект благоустройства парка Дубки

Рабочий проект благоустройства парка Дубки

Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области

Ситуацию с благоустройством парка "Дубки" в Нижнем Новгороде назвали "критической", поскольку подрядчик в настоящее время выполнил минимальный объем предусмотренных контрактом работ. Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

Отставание в работах выявил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Денис Москвин в ходе инспекции объектов, которые в настоящее время благоустраивают в городе.

В парке "Дубки" в Ленинском районе сейчас ведется вторая очередь благоустройства. Договор заключен с подрядной организацией из Москвы, к руководству которой возникли вопросы.

Денис Москвин сказал, что основной проблемой является перенос сроков завершения работ по благоустройству.

"На таком знаковом и чувствительном объекте как парк "Дубки" ситуацию можно отнести к критической. Будем сейчас вмешиваться и искать пути выхода, чтобы работы по благоустройству общественного пространства были исполнены в этом году", – заявил Денис Москвин.

Он добавил, что сейчас одно из решений - расторжение контракта и объявление нового конкурса на выбор подрядной организации.

О том, что подрядчик не успевает выполнить работы в срок, говорилось еще в середине июля текущего года. Глава Ленинского района Алексей Глазов тогда сказал, что подрядчик уже отстаёт от графика и до сих пор не предоставил документы, подтверждающие оплату игровых и спортивных элементов.

В конце июля еще раз прошла информация об отставании по срокам, но заместитель мэра Виктор Сдобняков пояснил, что подрядчик допустил отставание лишь в начале благоустройства, а сейчас начал работать более активно.

Напомним, что концепция благоустройства парка "Дубки" предполагает создание многофункциональных спортивных зон, площадок для общественных мероприятий со сценой-ракушкой, зон для выгула и дрессировки собак.

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